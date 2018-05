Maurizi: "Spiace lasciare la Reggina. Punto a una squadra di vertice"

Il tecnico Agenore Maurizi dopo l'addio dalla Reggina ha parlato a TuttoC.com del divorzio con il club calabrese e del proprio futuro: “Anche in altre piazze allenatori che hanno avuto un'annata positiva non sono rimasti nei rispettivi club, come D'Agostino alla Virtus Francavilla e D'Angelo alla Casertana. Ringrazio la società amaranto che mi è stata molto vicina, so come abbiamo lottato per raggiungere questo risultato che è stato importantissimo. Adesso ho voglia di portare la mia professionalità e la mia voglia di fare da un'altra parte, ho grande passione e vorrei una squadra con obiettivi chiari e coerenti per puntare ai primi posti. Dispiace andare via, Reggio è una città fantastica, dispiace perché lascio lì tanti amici ma un allenatore deve fare scelte professionali e non solo di cuore. - conclude Maurizi parlando del futuro - Ci sono stati dei contatti, ma mantengo il tutto nel massimo riserbo come è giusto che sia. L'unica cosa che voglio è trovare una squadra che non debba salvarsi o abbia come obiettivo primario la valorizzazione dei giovani. Vorrei un team che punti a un risultato importante e che lotti per le prime posizioni".