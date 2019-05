Mauro Zironelli, il quasi esonerato della Juve che fa gola a tanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per una larga parte di stagione il lavoro di Mauro Zironelli alla Juventus U23 è stato messo in dubbio. Tralasciando, incomprensibilmente, le difficoltà di un progetto tecnico completamente nuovo e unico nel panorama calcistico nazionale l'ex tecnico del Mestre è stato messo sul banco degli imputati. "Se ti chiami Juve non puoi essere a metà classifica" sembrava essere il mantra di chi vedeva in Zironelli la causa di un rendimento altalenante dei baby bianconeri. Con il passare del tempo, e grazie al supporto incessante della dirigenza nella persona di Federico Cherubini, la posizione dell'allenatore si è rinsaldata fino ad arrivare al termine della stagione.

Archiviato il primo campionato della Juve U23 in Lega Pro, però, le strade fra i bianconeri e i campioni d'Italia si sono separate. La Vecchia Signora pare essere orientata ad affidare la panchina della seconda squadra ad un grande ex del calibro di Andrea Pirlo. Per Zironelli, dunque, è arrivato il momento di cercare una nuova avventura.

Un nuovo progetto che, stando a quanto trapelato finora, potrebbe vederlo protagonista di una fra tre delle piazze più blasonate della Lega Pro 2019/2020 e in una di Serie B. Il nome di Zironelli è infatti finito nel mirino di club del calibro di Vicenza, Padova e Cesena oltre che del Chievo alla ricerca del dopo Di Carlo.

Tre piazze in momenti storici diversi fra loro (Lanerossi a caccia del salto di qualità, biancoscudati alle prese con la ricostruzione post retrocessione e romagnoli al ritorno fra i professionisti dopo il fallimento dell'estate 2018), ma accomunate dall'ambizione di rinverdire i fasti dei tempi passati.

Una scelta non male, quella a disposizione di Zironelli. Il tecnico che non doveva finire la stagione alla Juve U23 e che adesso può scegliere liberamente il suo futuro.