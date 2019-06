Mazzini sicuro: "Pontedera è la piazza migliore per me"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Scarpetti

Mancava solo la conferma di Stefano Mazzini, dopo quello dell'agente Bia e di Giovannini, direttore generale del Pontedera, per dare per assodato lo sbarco del portiere in granata: "Aspetto solo la telefonata del mio agente per andare a firmare. Siamo davvero ai dettagli, credo che a breve verrà ufficializzato tutto" ha spiegato l'estremo difensore ai colleghi de Il Tirreno che poi spiega perché ha scelto proprio il Pontedera: "Perché credo che sia la piazza migliore per me quella in cui posso esprimermi meglio. Mi è piaciuto molto il progetto che mi ha illustrato il direttore generale Paolo Giovannini" Mazzini arriverà a Pontedera con la formula del prestito ed è stato anche al centro del corteggiamento della Carrarese, che voleva trattenerlo in gialloblù: "A dire il vero non ho ricevuto alcuna chiamata dalla Carrarese. Probabilmente hanno parlato col mio agente, ma non posso dire molto di più perché non so veramente come siano andate le cose. A Carrara mi sono trovato bene - conclude l’estremo difensore - ma l’offerta del Pontedera mi ha convinto e credo proprio che il mio futuro sarà in granata".