Menegatti: "Indecente che un portiere come me sia svincolato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da TuttoC.com l'ex portiere di SPAL, Cesena, Fano e Monopoli Pietro Menegatti ha parlato della sua condizione di svincolato nonostante 130 presenze fra i pro e l'essere nel pieno della carriera (si tratta di un classe '92): “Mi chiedo tutti i giorni come sia possibile che non abbia una squadra, è diventata un'indecenza. Non è possibile che un portiere che abbia disputato 130 partite tra i professionisti e altre 50 in D faccia fatica a trovare squadra. Non è una situazione facile, speriamo di risolverla. A Monopoli mi avevano detto che sarei rimasto, ma poi hanno preso altre decisioni. Poi mi aveva cercato il Cesena, ma l'offerta non era adeguata e ho rifiutato. Spero di non restare svincolato a lungo, come già successo in passato, e di trovare una sistemazione entro gennaio, sennò dovrò fare altre scelte”.