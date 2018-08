Mercato in chiusura: in Serie C alle 20:00 il gong finale

Pablo Granoche

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proroga doveva essere, e proroga è stata, ma alle 20:00 di questa sera il calciomercato di Serie C chiuderà i battenti. Ci sarà poi il mercato svincolati, ma queste ultime ore saranno sicuramente vive. E potrete seguirle, in costante aggiornamento, su TuttoMercatoWeb.com, con il nostro live, le indiscrezioni e le ufficialità che arriveranno.

La giornata di ieri non ha regalato particolari novità, ma oggi si sbloccheranno sicuramente svariate situazioni, a cominciare da quella che riguarda Pablo Granoche, sotto contratto con lo Spezia ma ambito dalla Triestina: un accordo di massima tra le parti c'è già, ma l'attaccante deve prima risolvere la sua posizione con la formazione ligure (il problema è legato alla buonuscita e alla commissione per il suo agente).

Probabilmente anche la Ternana vorrà stringere per arrivare allo svincolato Simone Iocolano, e completare quanto prima una rinnovata rosa.

Ma i fari saranno puntati anche su molte altre squadre, considerando poi che formazioni come la Robur Siena e il Pro Piacenza devono anche pensare a sfoltire le rose.

E c'è chi, come Pro Vercelli o L.R. Vicenza Virtus, ma anche il Catania, sarà alla finestra per monitorare dall'alto una situazione che le riguarda marginalmente: le rose sono complete, ma altre occasioni possono sempre spuntare.