Mestre, il comunicato del club sulla questione stadio

© foto di Alessio Lamanna

Durante la presentazione del Mestre, è ovviamente intervenuto il presidente del club veneto Stefano Serena, che si è a lungo soffermato anche sulla questione legata allo stadio.

Il presidente, come riportato dal sito ufficiale del club, non ha mai celato "il suo intento di dare a Mestre un nuovo stadio, anche se ha accettato, per accontentare i tifosi, di rimettere in regola il vecchio storico stadio nel cuore della città prima che nuove regole lo rendessero, in maniera forse discutibile, ancora fuorilegge. Lo aveva detto al Sindaco Luigi Brugnaro a Casa Mestre, come in altre occasioni. Dando la disponibilità di una partecipazione al progetto e alla realizzazione del nuovo stadio del Venezia o – in alternativa – andando avanti per la sua strada.

Ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta da parte degli interlocutori, che evidentemente poco considerano l’ipotesi di una collaborazione per la realizzazione di un impianto cittadino in comune fra le due Società più importanti del territorio.

Qualora fosse confermata questa linea, la strada appare una sola: fare da sé lo stadio, nell’ottica più moderna e imprenditoriale che questo significa: non solo di stadio si parla quindi, ma anche di strutture commerciali e di accoglienza, divertimento e benessere per tutta la famiglia".

Un progetto di largo respiro, visto che sarebbe prevista "la realizzazione – oltre che dello stadio – di un’arena per spettacoli, concerti, manifestazioni, ristoranti, hotel, pub, negozi (anche attività commerciali di brand internazionali), uffici e residenze. E accanto, sulla scia del più noto Milanello, il Mestrinello con campi di allenamento (almeno 5), palestra, ristorante, foresteria, scuola, struttura sanitaria. Un’area vasta che comprenda anche un parco giochi, anche acquatico. Ovviamente il tutto servito da parcheggi e viabilità adeguata.

Per questo motivo, fin da subito, l’A.C.Mestre lancia un CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTO che coinvolga gli studi di architettura e di progettazione e tutti i professionisti del settore. Il progetto verrà quindi sottoposto alle amministrazioni.

Il plurale non è casuale: mantenendo la precedenza nei confronti del Comune di Venezia, non si esclude di presentare l’idea ad altre amministrazioni vicine alla Città di Mestre che si dichiarassero disponibili e interessate ad intavolare un discorso serio per la concreta realizzazione di un’idea che non vuole rimanere tale solo sulla carta".