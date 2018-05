Mestre, il pubblico sceglie l'Euganeo come stadio di casa

© foto di Alessio Lamanna

Il Mestre ha comunicato sui propri canali social i risultati del sondaggio in cui i tifosi hanno dovuto indicare lo stadio in cui preferirebbero giocare le gare interne nella prossima stagione. Un sondaggio puramente indicativo, come sottolineato dal club, che ha visto la vittoria di misura dell'Euganeo di Padova (33,6%) sul Penzo di Venezia (30,6%) e sul Mecchia di Portogruaro (28,3%). Pochi voti invece per il Tombolato di Cittadella.