Mestre, la "matricola terribile" del Girone B

L'etichetta di "matricola terribile" nel girone B della Serie C quest'anno tocca assolutamente al Mestre di Mauro Zironelli. Non solo per essere attualmente in piena zona playoff ma anche per battuto nelle ultime tre giornate formazioni di maggior blasone come Sambenedettese, Feralpisalò e Pordenone. Un trittico di successi per gli arancioneri che ha dato risalto ad una seconda parte di stagione assolutamente spettacolare. Nelle ultime dieci giornate Perna&C. hanno messo a referto ben 16 punti: un ruolino di marcia inferiore solo a quello di Bassano e Reggiana, grandi redivive del 2018, e alla pari del Padova padrone del campione e della Sambenedettese di Ezio Capuano. Il campionato è ancora lontano dal momento dei verdetti, ma la sensazione è che fino alla fine ci sarà da fare i conti con la matricola terribile.