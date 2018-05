Mestre, la nota del club in merito alla penalizzazione

© foto di Alessio Lamanna

Dopo la penalizzazione che il TFN ha comminato al Mestre arriva la nota del club lagunare di risposta: "In merito ai 2 punti di penalizzazione comminati dal Tribunale Federale Nazionale in data odierna, l’A.C.Mestre SRL dichiara che provvederà ad inoltrare il proprio ricorso, attendendo così la sentenza di appello prima di rilasciare qualunque dichiarazione in merito".