Mestre, ottimismo sull'ingresso di nuovi soci

© foto di Alessio Lamanna

Non c'è ancora alcun annuncio ufficiale, ma secondo quanto raccolto dai colleghi di TrivenetoGoal nel primo pomeriggio odierno filtrano segnali positivi sulla trattativa tra Stefano Serena, presidente del Mestre, e il nuovo socio, che tratta da settimane il suo ingresso sulla scena per tenere in vita il club arancionero. I rispettivi studi legali e i commercialisti si sono scambiati documenti anche stamattina. Resta però top secret l’identità la sua identità (già smentito il nome dell’ex presidente del Padova Giuseppe Bergamin). La deadline per le firme potrebbe essere all’inizio della prossima settimana.