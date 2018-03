Mestre, Serena: "Cresciuti in consapevolezza. Non fermiamoci"

© foto di Alessio Lamanna

Stefano Serena, presidente del Mestre, ha commentato il momento positivo della sua squadra dalle colonne de Il Gazzettino in vista del match contro il Pordenone: "Abbiamo preso consapevolezza della nostra forza, ma la nostra crescita non si ferma qui. C’è ancora margine di crescita sotto ogni aspetto, perché il nostro obiettivo è quello di crescere giorno dopo giorno. Noi dobbiamo arrivare a salvarci quanto prima, poi tutto quello che verrà sarà meritato. La classifica resta molto corta anche verso l’alto, dove la Reggiana può tornare vicina al Padova. Per questo dobbiamo andare avanti per la nostra strada, consci dei nostri mezzi e senza fare sconti a nessuno".