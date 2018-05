Mestre, Serena: "Penalizzazione assurda, faremo ricorso"

© foto di Alessio Lamanna

Ricorso immediato per il Mestre, contro la penalizzazione di oggi. È quello che annuncia Stefano Serena, raggiunto da trivenetogoal.it: “È assurdo, non mi aspettavo assolutamente una cosa simile: meglio che in questo momento non dica nulla, altrimenti sarei molto pesante. Faremo ricorso d’urgenza e la decisione dovrebbe arrivare in tempi brevi”.