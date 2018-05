Mestre, Serena: "Playoff? Non facciamoci distrarre dal mercato"

© foto di Alessio Lamanna

Ai playoff non solo per partecipare. Stefano Serena, patron del Mestre, chiarisce a Il Gazzettino cosa comporterà la partecipazione dei veneti agli spareggi promozione: "Mi auguro di arrivare il più in alto possibile, alcune mie decisioni potrebbero essere riviste anche alla luce del nostro risultato finale. Nel 2014 eravamo in Prima categoria, oggi possiamo giocarci la B, quindi dico proviamoci. Credo di aver dato ai ragazzi argomenti stimolanti, ora li invito a non farsi distrarre da calciomercato, rinnovi contrattuali, conferme o partenze né da quelle che potranno essere le mie decisioni dopo il fischio finale dell’ultima partita. I giocatori devono comportarsi da professionisti mettendosi nelle condizioni di rendere al massimo, inizia un mini torneo che può essere la svolta per la società, per la città che rappresenta e per loro stessi".