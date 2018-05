Mestre, sirene modenesi per Zironelli

Il nuovo Modena è nato, ed è stato affidato alla società composta da Romano Amadei, Romano Sghedoni e Carmelo Salerno: si inizia quindi a progettare il futuro, per riportare quanto prima nel calcio che conta - leggasi pure Serie B - il club emiliano. Deve quindi allertarsi il Mestre: secondo quanto raccolto da TuttoC.com, infatti, la società canarina starebbe sportivamente corteggiando mister Mauro Zironelli, per altro ex calciatore del Modena.

L'offerta da mettere sul piatto potrebbe essere così allettante da convincere il tecnico anche a scendere in Serie D.