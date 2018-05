Mestre, squadra cercasi. Ne resterà soltanto uno

© foto di Alessio Lamanna

In attesa di capire quali saranno le intenzioni del presidente Stefano Serena per il Mestre il finale di stagione porta comunque con se numerosi dubbi in vista del prossimo campionato. Archiviata con il pareggio contro l'AlbinoLeffe l'avventura nei playoff promozione la società arancionera ha la possibilità di iniziare a programmare il futuro.

Un futuro che però potrebbe portare con se una vera rivoluzione. Dati alla mano, infatti, al 1° luglio la formazione veneta risulta avere un solo tesserato. Si tratta del centrocampista svedese Daniel Stensson arrivato alla corte di Zironelli lo scorso gennaio. Per gli altri effettivi della rosa attuale è in arrivo la fine del prestito stagionale concordato la scorsa estate (Gagno dal Brescia, Stefanelli e Ayoub dalla Virtus Entella, Mordini dal Cesena, Favaro dal Padova, Pozzebon dalla Juventus e Boffelli dall'Atalanta) oppure la scadenza del contratto in essere.