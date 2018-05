Mestre, Zironelli: "Il mio futuro? Ho un contratto, rimango qui"

© foto di Valeria Debbia

In casa Mestre ai microfoni di mes3sport, ha parlato mister Mauro Zironelli. Queste le sue importanti dichiarazioni: "Giocare al Baracca? Ci avrebbe dato qualche punticino in più, ma con i se e con i ma non si fa nulla. Sarebbe bellissimo giocare il prossimo anno in casa, speriamo che vada tutto per il meglio. Ora non vedo l'ora di andare in vacanza, anche perché è stato logorante giocare in trasferta per due anni di seguito. Tifosi? Ci sono sempre stati, a prescindere dal luogo nel quale abbiamo giocato. Futuro? Sono sotto contratto con il Mestre. Finché il presidente non scioglie questa situazione, io rimango qui. Il presidente deve valutare tutti gli aspetti; le decisioni finali spettano a lui. Un altro anno fuori sarebbe dura per l'intero ambiente".