Mestre, Zironelli: "Prova da 10. Il Padova ci ha mancato di rispetto"

Il Mestre risponde sul campo alle polemiche innescate dalle avversarie a inizio settimana, sbancando con un perentorio 4-0 il Mapei Stadium nel recupero della 28^ giornata e volando al quarto posto, a quota 46 punti, nel girone B. Il dopogara rappresenta allora l'occasione per il tecnico lagunare, Mauro Zironelli, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "È la quarta volta che battiamo la seconda in classifica, mentre abbiamo poca pazienza quando c'è da scardinare le avversarie chiuse. Avevo detto già alla vigilia che sarei venuto qui per provare a vincere, perché ho estrema fiducia nella mia squadra. Anche oggi ho cambiato sei undicesimi e devo solo ringraziarli, meritano tutti un dieci in pagella. Questa è la dimostrazione che abbiamo orgoglio, siamo stati attaccati ingiustamente da chi ha detto che saremmo venuti qui cambiando formazione. Io l'ho sempre fatto per centellinare le forze e il Padova ha avuto poco rispettando insinuando che avremmo presentato una squadra di ragazzini. Lunedì e martedì mi hanno massacrato, questa è l'unica risposta che volevo. Il campo parla sempre. Chi è sceso in campo ha fatto una grande partita, abbiamo fatto una prestazione maiuscola".

Infine un accenno sulla performance degli avversari e sulle dinamiche di un match sul quale, a detta del trainer veneto, ha influito anche il terreno di gioco: "Fare più di così era difficile. Non abbiamo sbagliato niente nelle due fasi, il campo era spettacolare. Il nostro non ci ha permesso di esprimerci come facciamo di solito, quando ne troviamo di così belli è una meraviglia. Abbiamo preso la Reggiana alta e abbiamo giocato sull'uno contro uno. Siamo stati bravi ad avere pazienza, precisi e taglienti nel colpirli nei momenti giusti. Sotto il piano tecnico siamo stati veramente superiori".