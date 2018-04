Mestre, Zironelli sul Vicenza: "Da tifoso dico che non merita di salvarsi"

Mauro Zironelli, allenatore del Mestre, ha parlato dopo il pareggio dei suoi contro il Vicenza, soffermandosi anche sulla situazione del club biancorosso: "Non prendiamoci in giro, da vicentino e tifoso del Vicenza, dico che era giusto abbassare la serranda e chiuderla senza tanti giri di parola. Mi sembra una grossa presa in giro che coinvolge purtroppo calciatori, tifosi, curatore fallimentare: personalmente mi sembra il tentativo di tenere in piedi un castello che è già crollato. Sicuramente se si salva il Vicenza retrocede una società sana. E' giusto secondo voi? E' una situazione che ha del grottesco, tireranno avanti il circo per non falsare il campionato, lo dico con molta sincerità", si legge su TuttoC.