© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Ravenna ha ufficializzato l'arrivo di Benjamin Mokulu e per annunciarlo via social ha deciso di cavalcare l'onda dell'ironia innescata dai recenti fatti di cronaca con protagonista il leader del carroccio Matteo Salvini. In un video diramato pochi minuti fa Manuel Nocciolini, attaccante del club romagnolo, suona al campanello del nuovo compagno di squadra chiedendo: "Mi scusi, mi hanno detto che anche lei segna?".