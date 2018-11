Milan in crisi. Si pensa di richiamare Gabbia dalla Lucchese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione con la Lucchese, il giovane difensore Matteo Gabbia, classe '99, è senza dubbio un prospetto interessante. Ma l'avventura con le Pantere potrebbe non durare tutta la stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan, club proprietario del cartellino, starebbe valutando il rientro dai prestiti dei suoi migliori talenti, per far fronte ai tanti infortuni che la squadra sta patendo in questi mesi. E Gabbia potrebbe essere uno degli indiziati.