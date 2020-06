Milanese: "Basta nuove proroghe. La Triestina deve programmare la sua attività"

Giornata di decisioni, per il calcio, quella odierna. Il Consiglio Federale dovrà determinare la sorte dei campionati, con quello di C ancora appeso al filo dell'incertezza. Di questo, dalle colonne de Il Piccolo - edizione Trieste, ne ha parlato l'Au della Triestina Mauro Milanese: "Finora è successo di tutto e il contrario di tutto, ma dal Consiglio federale ora mi aspetto delle certezze: una data di inizio delle gare e quella di chiusura e poi se si giocano i playoff quale sarà il format da adottare, la griglia di partenza, cosa succede di chi eventualmente rinuncia ed entro quando deve aderire o meno e infine cosa succede delle eventuali rinunce a giocare i playout magari perché non hanno l’organizzazione, problema sollevato da non pochi club, per rispettare il protocollo sanitario. Insomma non c’è più tempo per ulteriori proroghe perché la Triestina così come tutte le società devono programmare la loro attività".