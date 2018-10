Militello: "Entro Natale dite all'Entella in che campionato giocare?"

Fonte: TuttoC.com

La situazione paradossale della Virtus Entella fa il giro dell’Italia e il popolare showman Cristiano Militello, volto di Striscia La Notizia e di R101, ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook. Non c’entra Cassano, ma il momento in cui la formazione biancoceleste possa scendere in campo. “Che dite, prima di Natale glielo fate sapere all'Entella che campionato deve giocare?" - recita il post del comico. Domanda che si stanno facendo in tanti...