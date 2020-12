Minacce al presidente del Ravenna, Ghirelli: "Atti che nascondono una cultura aberrante"

vedi letture

A seguito della forte contestazione, con tanto di minacce, a Ravenna Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ha scritto al numero uno del club romagnolo Alessandro Brunelli: "Caro Alessandro, conosco la tua passione e so quanta capacità ci metti e diventa ancora più inspiegabile quanto leggo in riferimento alle minacce che sono state fatte. Non c’è spiegazione alcuna che possa giustificare atti minacciosi che nascondono un'idea e una cultura aberrante, quella delle minacce e della violenza insita in ciò. Il dato sportivo non considerato positivo come giustificazione è aberrante. Siamo di fronte a fatti delinquenziali che non vanno sottovalutati. Nei giorni scorsi ho avuto un incontro con il dott. Franco Gabrielli, capo della Polizia, nel corso del quale abbiamo affrontato tali problematiche: di conseguenza provvederò a segnalare i fatti incresciosi successi a Ravenna. Spero e mi auguro che i colpevoli dei fatti descritti vengano identificati dalle forze dell’ordine. Ti rinnovo la mia vicinanza e solidarietà e ti prego di estenderli al gruppo squadra e a tutti coloro hanno vissuto questa pessima avventura. Un grande abbraccio Francesco".