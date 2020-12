Minguzzi: "Lascio il Grosseto, il mercato lo fa il mister. Il costo della squadra? Da Eccellenza"

Vincenzo Minguzzi non sarà più il Ds del Grosseto, è attesa a breve l'ufficialità. A confermarlo, lo stesso direttore ai microfoni di tuttoc.com: "C'era poca chiarezza sul mercato. C'erano già stati problemi quest'estate, non avevo potuto completare la squadra col trequartista e con la punta che volevo ingaggiare. Poi però le cose si erano messe bene in campo e sembrava che le cose si fossero un po' chiarite ma invece ho preso atto, a metà dicembre, che il mercato lo porterà avanti in prima persona l'allenatore. Il mercato lo vuol guidare lui. Io faccio questo lavoro da 25 anni, penso che farmi da parte e lasciar fare a loro come vogliono fare loro con questa interpretazione. Dispiace perché stavamo portando avanti il progetto che ci era stato chiesto. Questa squadra è costata 450mila euro, nemmeno in Eccellenza ci sono questi costi".