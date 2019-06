Minidomino di panchina in C: Dal Canto a Siena, Di Donato ad Arezzo

© foto di Federico Gaetano

Con gli annunci ufficiali di Arezzo e Arzignano si po' completare un mini-domino di panchine in Serie C che vede anche la Robur Siena interessata. Alessandro Dal Canto infatti dopo essersi separato dal club del Cavallo Rampante si andrà a sedere sulla panchina bianconera dell’altro club toscano, mentre su quella amaranto andrà Daniele Di Donato fresco di separazione dal club veneto – che lo aveva confermato non più di 10 giorni fa - appena promosso in Serie C. Resta da capire ora chi andrà a occupare la panchina dei gialloazzurri che sembrano essere rimasti spiazzati da questo divorzio.