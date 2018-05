Minnozzi incanta in Eccellenza. E conquista una chance in Serie C

Autore di 26 reti in stagione (20 in campionato, 4 in Coppa Italia e 2 nei play off) Matteo Minnozzi sta trascinando il suo Porto d'Ascoli verso la promozione in Serie D, ma intanto ha già conquistato diversi club pronti a puntare su di lui nella prossima stagione. In un primo momento sembrava essere la Sambenedettese la squadra favorita per il suo acquisto, ma nelle ultime ore c'è stato il sorpasso decisivo di un altro club del Girone B di Serie C. Si tratta della Fermana che, come riportato da Tuttosamb.it, ha trovato un accordo di massima con il calciatore per la prossima stagione. Il classe '96 avrà così l'opportunità di scalare in un colpo solo due categoria e mettersi nuovamente alla prova fra i professionisti dopo le otto presenze collezionate con la maglia dell'Ascoli, in cui è cresciuto, nel 2013-14.