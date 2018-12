"Errare humanum est, perseverare autem diabolicum! A Matera il crumiraggio interno con sfruttamento dei minori senza tutele previdenziali continua. Con buona pace dei diritti costituzionali! Complimenti a tutti i protagonisti dirigenti, genitori e allenatori!". Così l'avvocato Luca Miranda, membro dell'ufficio legale dell'Assocalciatori, ha commentato su Twitter la scelta del Matera di scendere nuovamente in campo a Rieti con la Berretti, dopo il debutto di quest'ultima in C contro la Reggina.