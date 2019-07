Modena, al via in ritiro. E presto le firme dei calciatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al via quest'oggi il ritiro del Modena, fresco di ripescaggio in Serie C. Attraverso una nota ufficiale, il club ha diramato l'elenco dei convocati, ma con una particolarità: sono tutti in attesa di firmare il contratto con il club gialloblù appena sarà disponibile la modulistica federale.

A ogni modo, Zironelli dirigerà il primo allenamento.

PORTIERI: Antonio Narciso, Riccardo Gagno e Francesco Pacini.

DIFENSORI: Andrea Ingegneri, Armando Perna, Nicola Stefanelli, Mickael Varutti, Giovanni Zaro.

CENTROCAMPISTI: Enrico Bearzotti, Andrea Boscolo Papo, Lorenzo De Grazia, Edoardo Duca, Gianluca Laurenti, Pietro Messori, Riliwan Mario Rabiu, Alessandro Mattioli.

ATTACCANTI: Felipe Sodinha, Carlo Emanuele Ferrario, Simone Rossetti, Alberto Spagnoli, Tommaso Spaviero.