© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rinforzo sulla fascia per il Modena. Secondo quanto riferito da TuttoC, i canarini sono infatti a un passo dal chiudere per Leonardo Nunzella. Per il terzino classe '92 l'accordo con gli emiliani è in dirittura d'arrivo. Le parti sono vicinissime, la firma con il giocatore della Virtus Francavilla potrebbe arrivare a breve.