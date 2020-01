Modena, Boscolo Papo offerto al Monopoli. Pugliesi non interessati

Secondo quanto riferito da Parlandodisport.it il Modena starebbe cercando una sistemazione per il centrocampista Andrea Boscolo Papo. Il classe ‘90 sarebbe stato infatti offerto al Monopoli che però non è interessato cercando un profilo giovane in mezzo al campo. Nei prossimi giorni la dirigenza gialloblù cercherà una sistemazione al calciatore che non rientra più nei piani societari.