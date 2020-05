Modena, Cesati blinda Mignani: "Discorso avviato per il rinnovo. Non ci saranno problemi"

Il direttore generale del Modena Roberto Cesati ha deciso di intervenire per spegnere le voci sulla panchina gialloblù che vorrebbero l'attuale tecnico Michele Mignani pronto all'addio con Arnaldo Franzini in pole per la sostituzione: “Siamo molto contenti della persona, oltre che del tecnico. C’è un discorso molto ben avviato per il rinnovo e penso che non ci saranno particolari problemi, ma comunicheremo tutto a tempo debito così come per ogni altra scelta. - spiega Cesati alla Gazzetta di Modena - Intanto, aspettiamo il Consiglio Federale di mercoledì. Non credo ci siano le possibilità di una ripartenza, ma attendiamo le decisioni di chi governa".