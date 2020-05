Modena, Cesati: "Ci atteniamo a quanto dicono, ma vorremmo giocare i playoff"

vedi letture

Servirà l'ok del Consiglio Federale, ma intanto la proposta della Lega Pro è arrivata: Serie B per le prime tre classificate di ogni gironi e per il Carpi, a seguito di meriti sportivi, blocco delle retrocessioni in Serie D e blocco dei ripescaggi dalla medesima categoria.

Situazione che, come riferisce il Corriere dello Sport, in casa Modena è stata commentata dal Dg Roberto Cesati: "Per prima cosa, occorre dire che chi detta le regole è il convitato di pietra, cioè il coronavirus, è il virus che decide se e quando si ripartirà e soprattutto in che modo. Poi c'è il resto. Dal punto di vista istituzionale, come è noto, a noi ufficialmente non ha ancora detto nulla nessuno: a questo punto potremmo anche tornare a giocare, per quello che ne sappiamo, tutto dipenderà dal Consiglio Federale. Ciò detto, per me l’unico giudice resta il campo, solo le partite giocate possono determinare chi davvero merita di essere promosso in Serie B. Playoff? Li avremmo giocati volentieri, ma non è stato possibile e allora niente da fare. Ci atteniamo".