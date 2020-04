Modena, Cesati: "Non so come si possa pensare di far ripartire la Serie C"

Il direttore generale del Modena Roberto Cesati ha parlato a Il Resto del Carlino della possibile ripartenza della Serie C spiegando di essere pessimista: “Non so come si possa pensare di far ripartire il campionato di Serie C, ma anche quello di B. Prima di tutto l'orientamento delle società di Lega Pro nell'ultima assemblea mi sembrava chiaro. Su sessanta squadre il 95 % sono in mano a imprenditori che hanno già i loro problemi e stanno tenendo in vita il campionato con le loro risorse personali. Se non arrivano aiuti concreti non vedo come le società possano investire altro denaro per mettere in sicurezza tutti. - continua Cesati – E poi io dove li porto i giocatori in ritiro se non ho il centro sportivo? Vedremo, per ora ci sono solo ipotesi, ma se ci imporranno di giocare giocheremo”.