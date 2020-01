Modena, Cesati: "Pazienza. Il Sassuolo ci ha messo 10 anni per la A"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Modena Roberto Cesati ai microfoni di TvQui ha parlato del mercato del club gialloblù spiegando che si sta ragionando anche in prospettiva: “Nella nostra situazione, in un mercato particolare come quello di gennaio, o si prendono giocatori funzionali alla prossima stagione o non vale la pena fare operazioni. 28 giocatori in rosa sono troppi, preferisco che ragazzi come Duca, Cargnelutti e Spaviero, in cui la società crede, vadano a giocare in prestito piuttosto che tenerli qui a scaldare la panchina. - continua Cesati – Qui c'è una proprietà innamorata del Modena che vuole riportare la squadra ai livelli più alti, ma serve pazienza. Ci stiamo attrezzando sotto diversi aspetti, a partire dal vivaio, e cercheremo di continuare a migliorarci per creare una base sempre più solida. Anche il Sassuolo è arrivato in serie A in una decina d' anni, non vincendo un campionato dietro l' altro”.