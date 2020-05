Modena, Cesati punta Matteassi per la prossima stagine. Il ds del Piacenza pronto a dire sì

vedi letture

Il futuro di Luca Matteassi, in procinto di essere liberato dal Piacenza a causa del ridimensionamento societario dovuto alla crisi provocata dal Coronavirus, potrebbe essere ancora in Emilia. Secondo la Gazzetta di Modena infatti il Modena lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione quando l'attuale direttore sportivo Fabrizio Salvatori potrebbe salutare. Il direttore generale dei gialloblù Roberto Cesati avrebbe infatti incontrato Matteassi nei giorni scorsi illustrandogli i piani e gli obiettivi per la prossima stagione incassando un sì di massima dall'attuale dirigente biancorosso che piace anche alla Feralpisalò.