Modena, Cesati: "Riapertura stadi al pubblico? Era ora che qualcuno aiutasse i club"

Dopo l'ordinanza emanata venerdì con cui la Regione Emilia Romagna riapre gli impianti sportivi al pubblico, Roberto Cesati, direttore generale del Modena, ai microfoni de Il Resto del Carlino ha detto: "Al presidente Bonaccini va un grande plauso da parte di tutto il Modena. Era ora che qualcuno prendesse in mano la situazione e assumesse una decisione che va in favore dei club e della loro sostenibilità, non solo economica. Il 'Braglia' in questo senso offre ampie garanzie sia dal punto di vista della distanza che ciascun spettatore dovrà tenere, che quello che riguarda le misure per accedere e uscire dalla struttura. Ma al di là di questi 'tecnicismi', quello che è importante è il valore che questa decisione assume".