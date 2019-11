© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta di misura a Gubbio, la seconda consecutiva dopo quella nel derby contro la Reggiana di domenica scorsa, non fa vacillare la panchina di Mauro Zironelli. Il tecnico gialloblù ha incassato la fiducia da parte della società e sarà al timone della squadra anche nel prossimo match, contro il Fano. Con l'ex Mestre in panchina, la matricola emiliana ha conquistato 14 punti in 13 giornate, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte. Lo riporta TuttoC.com.