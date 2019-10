© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

I due derby – contro Carpi e Reggiana – che si giocheranno in questa settimana saranno con tutta probabilità decisivi per il futuro di Mauro Zironelli sulla panchina del Modena. Il tecnico è stato contestato dopo l’ultima gara e sta perdendo quella fiducia che la piazza, oltre la società, gli aveva concesso in estate anche in memoria del suo passato da giocatore gialloblù. Ora qualcosa sembra essersi incrinato e se nei derby non arriverà la svolta la società potrebbe decidere di cambiare.

I nomi per il futuro - Per la sostituzione c’è un’idea che porta ad Alessandro Calori, che con il ds Salvatori aveva lavorato a Trapani dal dicembre 2016 fino 2017 e che hanno avuto un contatto informale nella giornata di ieri come riporta Il Resto del Carlino. Calori che era tra l’altro presente l’altra sera al Braglia assieme a vari altri colleghi come Roberto Cevoli, Giovanni Colella e William Viali. Sullo sfondo inoltre spunta anche il nome di Pierpaolo Bisoli, tecnico navigato ed esperto che conosce benissimo la Serie C e sa anche come vincerla.