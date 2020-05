Modena, dopo Matteassi e Franzini si punta un altro ex Piacenza: il difensore Pergreffi

vedi letture

Il Modena nella prossima stagione potrebbe essere davvero a tinte biancorosse. Il club emiliano infatti sta pensando di approfittare del ridimensionamento dei corregionali del Piacenza per costruire una squadra che possa puntare alla promozione. Dopo il direttore sportivo Luca Matteassi e il tecnico Arnaldo Franzini infatti i gialloblù, come rivela Tuttoc.com, puntano un altro ex piacentino come Antonio Pergreffi, centrale difensivo classe '88. Sul calciatore c'è però la concorrenza di Lecco e Pro Sesto.