Doppio colpo in arrivo per il Modena. L'emittente Sky Sport fa sapere che il club emiliano, ora in Serie D, annuncerà in giornata gli ingaggi di Antonio Letizia e Francesco Di Giorno. Il primo, classe '87, rinforzerà l'attacco dopo qualche mese da svincolato. Il secondo, invece, è un classe 2000 e rinforzerà il centrocampo dopo aver vestito la maglia della Primavera del Crotone.