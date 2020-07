Modena, in arrivo Mignanelli. Con il Carpi si parla di Saber e Vano

Il Modena nei prossimi giorni potrebbe chiudere per il primo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta del laterale sinistro Daniele Mignanelli della Carrarese con cui le trattative sono in stato avanzato. Lo riferisce la Gazzetta di Modena spiegando che invece si sono interrotti i colloqui con la Reggiana per quattro suoi giocatori: Favalli, Radrezza, Scappini e Marchi. Difficilmente fra questi potranno quindi esserci rinforzi per la squadra gialloblù che ha aperto un canale con il Carpi per il mediano Saber e la punta Vano.