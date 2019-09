Modena, la vittoria contro il Padova manca dal 2013: 3-1 targato Babacar

Fonte: TuttoC.com

Si chiude questa sera la terza giornata del campionato di Serie C con la sfida tra Modena e Padova. Partita molto sentita e che in passato ha regalato numerose emozioni anche in categorie superiori. E oggi i canarini ultime stagioni proveranno a invertire un trend che li vede uscire sconfitti da tre gare consecutive contro i biancoscudati (stagione 2016/17). L'ultima vittoria gialloblù risale al settembre 2013: una doppietta di Babacar e il gol di Signori regalarono i tre punti a Zoboli e compagni.