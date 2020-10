Modena, Matteassi chiude al mercato: “Fino a gennaio restiamo così”

Il direttore sportivo del Modena Luca Matteassi ha chiuso le porte al mercato degli svincolati spiegando che la squadra verrà, eventualmente, ritoccata solo a gennaio: “Fino al mercato di gennaio rimaniamo così. Poi vedremo e tireremo le somme, analizzeremo tante cose. Ora non arriverà alcun svincolato. - continua Matteassi al Resto del Carlino - Sono sincero, non ho guardato la classifica. Siamo alla sesta giornata, i conti li faremo più avanti, per ora non guardo nulla. Mancano tantissime partite, ci sarà tempo per guardarla. Dispiace perché avremmo meritato sei punti nelle ultime due, ma la realtà è questa".