Modena, Mignani: "Bisogna salvaguardare la prossima stagione e far sopravvivere i club"

Michele Mignani, tecnico del Modena, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com e ha parlato del possibile stop del campionato: "E' difficile in questo momento capire quale sia la decisione più giusta da prendere. Ritengo che se non ci dovessero essere i presupposti per concludere il campionato, cosa che vedo complicata, anche per l'impossibilità di attuare i protocolli, bisogna anche puntare a salvaguardare la prossima stagione. Se alle società conviene chiudere qui e riprendere il prossimo anno penso sia la soluzione migliore. Bisogna mettere i club nelle condizioni di sopravvivere".

Sul campionato del Modena, Mignani ha aggiunto: "Parlo ovviamente per i tre mesi che ho fatto io. La squadra ha dato buone risposte e buone prestazioni, ottenendo risultati importanti con squadre forti. Abbiamo fatto un percorso con vittorie, pareggi e alcune sconfitte, in linea con le attese della società e della piazza. La squadra era in crescita e sono contento del lavoro svolto. Avevo la speranza di proseguirlo e migliorarlo".