Modena, Mignani: "Futuro? Sento la stima della società, ma non abbiamo ancora parlato"

Michele Mignani, tecnico del Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro dalle colonne della Gazzetta di Modena: "Con la società mi sono sempre confrontato e so quale sia il pensiero per la prossima stagione. Del mio futuro non si è parlato, anche se avevo percepito una stima per il lavoro svolto con la squadra".