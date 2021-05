Modena, Mignani: "Non abbiamo giocato come dovevamo. Ma ci sono le basi per il futuro"

Mastica amaro il tecnico del Modena Michele Mignani dopo l'eliminazione dai play off contro l'Albinoleffe. Una gara che fino al minuto 96 vedeva i gialloblù ancora qualificati prima del rigore trasformato alla scadere da Manconi: "Non è stata una bella gara, non abbiamo giocato il match che avremmo dovuto disputare. C’è rammarico per come avevamo incanalato la partita di andata. Entrambe le marcature erano evitabili soprattutto la prima che è nata da una nostra ripartenza. - conclude Mignani come si legge sul sito del club - Di questa stagione resta il lavoro svolto con serietà ed impegno. È un anno che può porre delle basi per il futuro”.