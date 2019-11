Il neo tecnico del Modena Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura soffermandosi anche su modulo e mercato: “La trattativa si è concretizzata nel momento in cui Salvatori mi ha chiamato chiedendomi di venire ad allenare il Modena, ci siamo trovati subito d’accordo ed eccomi qui. Ho visto la squadra contro il Padova, ma preferisco non dare giudizi affrettati. Credo però che ci siano tutti i presupposti per lavorare bene anche se c’è poco tempo per trasmettere le mie idee di gioco. - continua Mignani come riporta Parlandodisport.it - Sul modulo ci sono alcune valutazioni da fare a partire dalla difesa a quattro e dalla possibilità di adattare qualcuno sulla fascia. Il 4-3-1-2 è un modulo che mi piace, ma dovrò capire se potrà essere equilibrato o meno. Mercato? Non ne abbiamo parlato, è ancora prematuro. Ci sarà tempo per parlarne e valutare insieme come intervenire. La priorità è preparare al meglio la prossima partita”.