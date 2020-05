Modena, Mignani: "Rinnovo mi responsabilizza. Ho molta voglia di giocare i play off"

Dopo il rinnovo di contratto con il Modena il tecnico Michele Mignani ha parlato al Corriere dello Sport non solo della sua esperienza in gialloblù, ma anche del futuro e della ripartenza: “Ero in scadenza e la società poteva scegliere tra una vasta gamma di allenatori, ma ha scelto me e questo mi responsabilizza. Il nostro lavoro è fare meglio al netto di questo campionato, ma parlare ora di risultati diventa difficile perché è ancora tutto in discussione. - continua Mignani parlando della ripartenza – Se ci fossero le condizioni mi piacerebbe, ma ci sono un'infinità di situazioni da verificare. La voglia di campo è tanta, le difficoltà pure, anche se io avrei molta voglia di giocare i play off".