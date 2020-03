Modena, nuovi contatti fra Kerakoll e Stone Island. Accordo a un passo

Come riporta la Gazzetta di Modena continuano i colloqui fra i proprietari di Kerakoll – Romano Sghedoni – e Stone Island – Carlo Rivetti – per l'ingresso del secondo in società. Rivetti prenderebbe il posto di Paolo Galassini acquisendo una quota di minoranza del club gialloblù. Un affare in via di definizione che solo l'emergenza Coronavirus potrebbe rimandare alle prossime settimane.