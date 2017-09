Modena, Padovano: "Lontani dalla città: è un calcio finto"

Ancora a secco di punti il Modena, caduto ieri contro il Vicenza. Come riferisce parlandodisport.it, a margine del confronto, a parlare tra i canarini è mister Giuseppe Padovano, tecnico in seconda:

"Dopo una buona prestazione, a mio modo di vedere importante, siamo stati penalizzati solo da due episodi: abbiamo forse pagato la condizione non al meglio dei nuovi, ma nemmeno troppo, alla fine abbiamo avuto anche noi delle buone palle gol".

Un'importante riflessione del vice allenatore è quella che va poi oltre la gara in sé: "A prescindere dai singoli, credo sia la squadra che ha fatto bene, a livello complessivo possiamo essere soddisfatti. Chiaro che giocare fuori da Modena non ci aiuta, è una sconfitta per tutti, non è bello, è un calcio finto. Per di più giochiamo al lunedì...ci adeguiamo a cosa ci dicono, ma io vorrei sempre vedere stadi pieni con tifoserie importanti come la nostra".

Conclude poi: "Ora inizia a mancarci qualche punto, la prestazione non manca ma adesso è meglio diventare più bruttini e più cinici".